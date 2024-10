Jetski-Ass aus NÖ holte Silber bei World Finals in Arizona

Es war 2009, als der damals 17-Jährige Niederösterreicher Kevin Reiterer sich am Lake Havasu in den USA zum vierfachen Weltmeister am Jetski krönte. Es sollten zig andere WM- und EM-Titel folgen.

Genau 14 Jahre nach dem Durchbruch in seiner Karriere trumpfte der 32-jährige Ausnahmesportler aus Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt) Mitte Oktober in der Wüste Arizonas bei den diesjährigen Jetski World Finals erneut auf. Reiterer kämpfte in der Königsklasse "Pro Ski Grand Prix“ bis zum letzten Wertungslauf um den begehrten Titel.