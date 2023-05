Jeder dritte Haushalt in Niederösterreich mit PV-Strom versorgt

Ein weiterer Schritt beim Ausbau der Photovoltaik-Anlagen in Niederösterreich ist gelungen, berichtet die Energie-und Umweltberatung Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung. Im April wurde die Grenze von ein Gigawatt installierter Leistung geschafft. Das bedeutet, dass in Niederösterreich pro Jahr 1.000 Gigawatt/Stunden Sonnenstrom produziert werden.

„Damit wird jeder dritte Privathaushalt in Niederösterreich vollständig mit sauberem Strom aus den Photovoltaik-Anlagen versorgt“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Niederösterreich ist Photovoltaik-Spitzenreiter

Niederösterreich liegt im Bundesländervergleich mit mehr als 80.000 PV-Anlagen an der Spitze und liefert damit ein Viertel des gesamtösterreichischen PV-Stromes. Man sei auf gutem Weg zum Ziel, 3.000 Gigawattstunden bis 2030 zu produzieren, so Pernkopf.