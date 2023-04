Netz NÖ: Anfragen nach Photovoltaikanlagen im Vorjahr verdreifacht

3.400 neue Anlagen

Rund ein Viertel der Sonnenkraftwerke Österreichs befinden sich laut Mittermayer in Niederösterreich. Alleine im März wurden den Angaben zufolge knapp 3.400 neue Anlagen fertig gemeldet, das waren dreimal so viel wie im Vorjahresmonat. Die größte Steigerung gab es im Bezirk Korneuburg mit plus 402 Prozent (auf 225). Die meisten Fertigstellungsmeldungen wurden im Bezirk Neunkirchen verzeichnet, nämlich 271 (plus 312 Prozent).