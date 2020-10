Italienisches Flair in der Landeshauptstadt

Lange Zeit befand sich die Gastro-Szene in der Landeshauptstadt in einem Dornröschenschlaf. Doch in den vergangenen Jahren hat sich (zum Glück) einiges getan. Es entstanden nicht nur schöne Cafés, auch Haubenköche haben in St. Pölten ihre neue Wirkungsstätte gefunden.

Stammkunden

Auffallend ist, dass es immer mehr italienische Restaurants gibt, die qualitativ hochwertige Speisen anbieten. So haben etwa das „La Dolce Vita“ am Rathausplatz oder auch das „La Ciccia“ in der Purkersdorferstraße bereits viele Stammkunden gefunden, seit Donnerstag gibt es einen neuen Anbieter von Pizza, Pasta und Co.

Eröffnung

Mit viel Polit-Prominenz wurde das „Fuoco“ in der Kremser Landstraße eröffnet. Begleitet wurde die Eröffnung im Vorfeld von einem Wechsel, der für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Verließen doch die beiden Köche Giorgio Braido und Fabrizio Di Filippo das „Dolce Vita“, um sich nun im Norden der Landeshauptstadt einem eigenen Projekt mit Hauben-Qualität zu widmen.