„Ist Ihr Großvater Hitler?“: Weinviertler nach Verbotsgesetz verurteilt

Die beiden Nachbarn K. und B. waren ursprünglich befreundet. Vor allem die Freitagabende verbrachte man gerne gemeinsam, die Kinder und Frauen verstanden sich ebenso. An einem Tag im Mai sei die Situation laut Anklage in der kleinen Weinviertler Gemeinde dann plötzlich eskaliert. Unter anderem deswegen musste sich K. nun wegen Nötigung vor dem Landesgericht Korneuburg verantworten.

Im Punkt der Nötigung sowie der gefährlichen Drohung ging es um den 22. Mai des Vorjahres. Da soll K. seinen Freund versucht haben, dazu zu nötigen, ein "gutes Mitglied der Gemeinde zu werden", so die Anklage. K. sprach vor Gericht davon, dass er seinem Nachbarn nur sagen wollte, dass er seinen Müll nicht überall deponieren könne, etwa auf der Straße. Laut Staatsanwaltschaft habe der Angeklagte dann gedroht mit den Worten "Ich schlitze dich von oben bis unten auf, wenn du das weitermachst.“

Um den Vorwurf des unbefugten Waffenbesitzes ging es nur kurz. K. bekannte sich schuldig, es wurden u. a. etwa eine spezielle Hülse sowie eine Patrone bei ihm gefunden.

Die Wiederbetätigung nahm den größten Raum der Verhandlung ein. K. war bereits vor zwei Jahren in Wien deswegen verurteilt worden. Richter Manfred Hohenecker wirkte gerade deshalb am Landesgericht Korneuburg besonders ungeduldig: "Welcher normale Mensch würde nach so einer Verurteilung weiter ,NS Klumpert' behalten und nicht sofort entsorgen?"

Er hänge an seinen Vorfahren, so der Angeklagte, viele von den Gegenständen seien Erbstücke. "Ist Ihr Großvater Adholf Hitler?", wollte der Richter daraufhin wissen.