IS-Propaganda im Gefängnis? Syrer schwört: "Habe mich geändert"

Ibrahim D. (Name geändert) ist kein unbeschriebenes Blatt. Sieben Jahre Haft fasste er in Salzburg für Propaganda im Namen des Islamischen Staates (IS) aus.

Er wolle "sich dem Tschihad anschließen" und "lieber als Soldat des IS bei einem Bombenanschlag sterben, als hier in einem Bett", gab er freimütig zu Protokoll. In der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden), wo er im Vorjahr seine Strafe verbüßte, soll er seine Aktivitäten fortgesetzt haben. Weil er Mithäftlinge zum IS "bekehren" wollte, steht er am Dienstag nun in Wiener Neustadt vor Gericht.