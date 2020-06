Internationales Vorbild: Neues Logistikzentrum für Spitäler

Da durch das neue Lager auch in größeren Mengen bei den Lieferanten eingekauft wird, konnten bessere Preise ausverhandelt werden. Wilfing bezifferte die Ersparnis mit 1,6 Millionen Euro pro Jahr.

Neben einem Hochregallager, beispielsweise für Hygieneartikel, verfügt das Logistikzentrum über eine hochmoderne Produktionsapotheke plus halbautomatischem Lager. "Hier werden unter Einhaltung strengster europäischer Sicherheitsrichtlinien Medikamente von unseren Mitarbeitern zusammen gestellt", erklärt Zentrumsleiter Horst Cubert.

In einer klimatisierten Halle werden Medikamente und Infusionslösungen bei konstanter Temperatur gelagert. Bei einer Bestellung aus einem der Krankenhäuser kommen die Arzneimittel per Förderband in eigene Boxen und von dort auf Rollcontainer, die wiederum per Lkw in die jeweiligen Spitäler gebracht werden.

Auf dem selben Weg kommt in Zukunft auch tonnenweise gebrauchtes Operationsbesteck in eine eigene Abteilung des Logistikzentrums. "Hier werden die OP-Sets gereinigt, repariert, desinfiziert und sterilisiert, bevor sie den Weg zurück ins Krankenhaus antreten", so Cubert. Ein weiteres Logistikzentrum wird zurzeit in St. Pölten errichtet, ein dritter Standort ist in Planung.