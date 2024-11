Zwettler Konzerttage erwarten ab 2025 Neuerungen

Es ist mittlerweile die 41. Saison der „Internationalen Konzerttage Stift Zwettl“, die im kommenden Sommer geboten wird. Nachdem Marco Paolacci seine Intendanz zurückgelegt hat, entschied man sich nach einem Auswahlverfahren für Karl Eichinger in dieser Funktion. Nun gibt er einen ersten Einblick in das Programm 2025.

Dabei möchte er Bewährtes beibehalten sowie neue Akzente setzen. Bespielen wird man unter anderem die Stiftskirche, die Barocke Bibliothek, die Barocke Orangerie und den Stiftshof. „Ich glaube, die Gäste schätzen das sehr, wenn sie Musik in erweiterter Form in diesen Räumlichkeiten erleben dürfen“, so Eichinger. Er möchte dabei ein wenig weggehen von der geistlichen, barocken Musik und mehr den weltlichen Bereich hervorheben. So spielt am 5. Juli das Vienna Symphony Jazz Project und am 6. Juli findet nach einem Festgottesdienst das Konzert des Blechbläserensembles Quintbrass statt.

Gottesdienst Am 28. Juni findet zudem ab 16 Uhr ein exklusives Buffet in der Barocken Orangerie mit der Gruppe Klanggenuss statt. Um 18 Uhr tritt in der Stiftskirche das „La Folia Barockorchester“ auf. Am 29. Juni erklingen dann am Vormittag die Orgeln beim Eröffnungsgottesdienst in der Stiftskirche mit den Musikern Wolfgang Capek und Stefanie Sillar. Am Nachmittag gibt Austrian Brass Consort ein Konzert, bei dem mit Musik aus der Renaissance und dem Barock der Tagesablauf eines Königs nachgezeichnet wird. Danach gibt es bei einem Glas Wein die Möglichkeit, sich mit den Künstlern auszutauschen.

Haydn, Beethoven und Poulenc stehen am 4. Juli bei den Wiener Instrumentalsolisten im Mittelpunkt. Den Abschluss gestaltet das Vokalensemble Momentum Vocal Music am 12. Juli. Eichinger selbst ist im Raum Zwettl aufgewachsen, spielt Piano und hat sich als Solist und Kammermusiker einen Namen gemacht. Er habe schon als Kind die Konzerte im Stift Zwettl miterleben dürfen: „Das hat mich so inspiriert und auf meinem Weg als Musiker begleitet. So kehre ich ein bisschen ins Waldviertel zurück.“ Ab 10. Dezember gibt es Karten für die Konzerttage: www.stift-zwettl.at