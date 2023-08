Großinsolvenzen, etwa von Kika/Leiner oder Forstinger und zunehmend Probleme durch Inflation und Zinssteigerungen nahmen in der ersten Hälfte dieses Jahres einen großen Anteil der Kapazitäten der Rechtsberater der Arbeiterkammer NÖ in Anspruch. Auch Probleme und Entgeldforderungen nach ungerechtfertigten Entlassungen fielen in der arbeits- und sozialrechtlichen AK-Abteilung besonders auf.

38 Millionen Euro geholt

Insgesamt wurden für benachteiligte Beschäftigte Forderungen in der Höhe von 38,1 Millionen Euro durchgesetzt.Von Jahresbeginn bis Ende Juni seien die AK-Experten 82.000 nö. Beschäftigten mit Rat und Tat zur Seite gestanden, berichtete AKNÖ-Präsident Markus Wieser.