Ins Gymnasium nur noch mit Bestnoten

Besonders im Bundesgymnasium Zehnergasse war die Situation in den vergangenen Jahren angespannt. Wegen des breiten Ausbildungsangebots in dem Sport-, Sprach-, Kunst- und Wirtschaftsrealgymnasium liefen Eltern der Schule die Türen ein. „Wir hatten in einem Jahr 286 Anmeldungen und mussten fast 127 Schüler davon abweisen. Für die betroffenen Eltern haben sich leider Dramen abgespielt“, sagt Direktor Werner Schwarz. Um diese Eskalation im heurigen Jahr zu vermeiden, startete die Schule erstmals ein Aufnahmecoaching. „Wir haben mit den Eltern schon im Vorfeld abgeklärt, ob wir überhaupt die richtige Schule sind. Mit zwei Zweiern oder einem Dreier im Zeugnis geht sich eine Aufnahme bei uns nicht mehr aus“, so Schwarz.

Der Leistungsdruck ist auch bei der Aufnahme in anderen AHS deutlich zu spüren. Laut Günther Hofmann vom Bundesgymnasium Gröhrmühlgasse ist es wegen des Andrangs vollkommen sinnlos, ein Kind mit einem „Befriedigend“ in einem Gymnasium anzumelden. Hofmann rechnet heuer mit 200 Anmeldungen für 145 Plätze in den ersten Klassen.