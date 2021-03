Initiative: Eine Mama für alle Fälle

Der Verein hat österreichweit ein Netzwerk aus 500 „Mamas“, aber auch „Papas“, die sich ehrenamtlich engagieren. 6.000 Familien sind Mitglieder – haben sie einen Notfall, können sie sich rund um die Uhr an KiB wenden. Der Verein organisiert dann die Betreuung. „Wir arbeiten auch mit Organisationen zusammen, wie etwa den Sozialen Diensten Wien. Gibt es dort Bedarf, fragen wir nach, ob sie jemanden zur Familie schicken können. Ist das nicht so oder geht es um den ländlichen Raum, dann fragen wir bei den Notfallmamas nach“, erklärt Harringer.

Eine davon ist Veronika Mathias. Sie ist 70 Jahre alt und „zwischen sieben und zehn Jahre“ dabei, so genau weiß sie es selbst nicht mehr. In jedem Fall mache es viel Spaß. „Und ich helfe gerne“, betont die ehemalige Erzieherin. In ihrer Pension wollte sie etwas „sinnvolles tun“. Und daher ist sie nahe ihres Wohnorts bei Laa an der Thaya im Einsatz, wenn „Not am Mann ist“. Je nachdem wie alt das Kind ist, um das sie sich kümmert, packt sie Spiele, Bücher oder Bastelsachen ein: „Im Vorhinein telefoniere ich mit den Eltern. Da weiß ich schon, ob das Kind Angina oder Bauchgrippe hat.“

In Niederösterreich gibt es rund 90 Personen, die sich im Verein engagieren. Während etwa in den Bezirken Mödling und Baden Angebot und Nachfrage sehr hoch sind, gibt es im nördlichen Waldviertel noch Ausbaubedarf. „Das hat sich zwar in den vergangenen Jahren verbessert, aber ein paar Notfallmamas mehr wären toll“, sagt Heidi Eisingerich-Dillenz von KiB, die für NÖ zuständig ist.