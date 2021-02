Forschungszentrum bietet mehr Platz für Hightech-Arbeitsplätze

Das Coronavirus hat im vergangenen Jahr die Wichtigkeit von Forschung und Wissenschaft wieder in den Fokus gebracht. Das ist auch in Tulln der Fall, wo nun das Technologie- und Forschungszentrum (TFZ) am Technopol Tulln abermals erweitert wurde. Nach einem Jahr Bauzeit konnte der Ausbau nun eröffnet werden.

11,3 Millionen Euro wurden für mehr Platz für „forschungsaffine Unternehmen“, wie es von den Verantwortlichen hieß, investiert. Eine der ersten eingemieteten Firmen, die die Räumlichkeiten bereits bezogen hat, ist die Oxford Antibiotic Group. Geschäftsführer Alexander Pretsch sieht im Umzug nach Tulln auch ein Statement, weil man sich entschieden hat das Headquarter in Österreich zu belassen. Vor allem Geschwindigkeit sei bei der Forschung wichtig, sagt Pretsch: „Denn, wenn man nicht schnell genug entwickelt, dann hat man im vergangenen Jahr gesehen, was das heißen kann. Wenn wir plötzlich vor einer Krise stehen und nicht wissen, was wir tun können.“