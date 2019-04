Infrastruktur für Sicherheitsakademie kostet 30 Millionen Euro

Mit 2. September 2019 wird der Daun-Kaserne am Campus der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt neues Leben eingehaucht: Bis Juni des Vorjahres war hier das ehemalige Militärgymnasium untergebracht, in einigen Monaten nimmt die „Berufsbildende Höhere Schule für Führung und Sicherheit“ den Betrieb auf. Das Gebäude soll adaptiert und um einen Neubau erweitert werden.

Die dabei entstehenden Kosten für die Infrastruktur in Höhe von rund 30 Millionen Euro übernimmt das Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV). Das teilte Bundesminister Mario Kunasek ( FPÖ) im Zuge einer parlamentarischen Anfrage mit.