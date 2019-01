Inferno mit Millionenschaden: Versicherung lässt Unternehmer zappeln

Als hätte der Zufall Regie geführt, hatte Rosenbichler am 19. Juni des Vorjahres gerade Besuch von seinem Versicherungsvertreter, als ihnen im Hühnerstall in Schwarzau am Steinfeld plötzlich beißender Brandgeruch in die Nase stieg. „Wir hatten keine Chance, das Feuer zu löschen. Binnen kurzer Zeit stand alles lichterloh in Flammen“, beschreibt der Unternehmer.