Industrieviertel: Das Viertel der starken Ortschefs

Binnen zwei Gemeinderatswahlen ist die SPÖ von über 60 auf nun 26 Prozent abgestürzt. Mit Wiener Neustadt haben Niederösterreichs Sozialdemokraten am Sonntag eine ihrer letzten Hochburgen an die ÖVP (45 Prozent) verloren.

„Dass wir verlieren, war für uns klar. Aber dass es so schlimm wird, habe ich mir nicht träumen lassen“, war die rote Spitzenkandidatin Margarete Sitz Sonntagabend am Boden zerstört. Von sich aus brachte sie auch die Personaldebatte ins Rollen. „Wir werden am Montag über alles sprechen müssen.“

Neuauflage für bunte Stadtregierung

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, der nur um zwei Mandate die Absolute versäumte, will den erfolgreichen Weg einer bunten Stadtregierung fortsetzen. Neben der FPÖ und den Grünen lädt er dazu auch die SPÖ ein.

Verhandlungen über eine Zusammenarbeit sollen rasch stattfinden. Den Vorzug haben aber die Freiheitlichen rund um den designierten FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. „Mit ihnen hat die Zusammenarbeit fünf Jahre lang hervorragend funktioniert“, sagt Schneeberger.

Bestätigung für Regierungsteam

Gestärkt wurde das Regierungsteam in Baden: Sowohl ÖVP-Bürgermeister Stefan Szirucsek als auch Grün-Vizebürgermeisterin Helga Krismer durften sich über Zugewinne freuen. Die ÖVP kam auf 41,60 Prozent und legte von 15 auf 18 Mandate zu.