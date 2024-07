NÖ: Industriebosse warnen anhand von dramatischer Studie vor Abwanderung

Das "Wissenschaftliche Industrieinstitut “ wählte 19 wichtige Betriebe aus, deren Namen und Standorte nicht genannt werden. In einer Simulation der realen Daten wurde für das Jahr 2028 hochgerechnet, welche Auswirkungen es hätte, wenn diese Firmen mit 57.000 Beschäftigten nicht mehr in NÖ produzieren würden. „Wir waren selbst über die Ergebnisse erstaunt“, gesteht Schwarzl.

Um die Vergleiche plastischer werden zu lassen, stellt IWI-Forscher Herwig Schneider die Beträge über Dienstleistungen der öffentlichen Hand dar. So würden die 1,93 Milliarden Investitionen in die nö. Bahninfrastruktur über 17 Jahre entsprechen oder der Anschaffung von 3.800 Feuerwehrfahrzeugen.

Die Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Landesgefüge wären schlicht dramatisch. So würden dem Staat und dem Land gleich einmal 1,93 Milliarden Euro Steuern und Abgaben pro Jahr verloren gehen.

Genauso entspreche diese Summe dem vierfachen Budget des nö. Schulentwicklungsplans , dem Landesbudget für Bildung und Wissenschaft und dem Jahresgehalt von 60.800 Kindergartenpädagoginnen zusammen. In einem anderen Vergleich geht es um die Gesundheitsversorgung: 1,93 Milliarden Euro entsprechen dem Zweijahresbudget der 27 Landeskliniken sowie der 50 Landespflegehäuser .

Neben weiteren drastischen Vergleichen verweist Schneider auch auf die Dramatik bei den Arbeitsplätzen. Jeder wegfallende Arbeitsplatz in der Industrie würde mindestens einen weiteren im wirtschaftlichen Umfeld mitreißen, erklärt er.

Soziale Verantwortung

In einem Teil der Studie wurde in den Betrieben auch die sozialen Leistungen für ihre Heimatregionen erfragt. Schneider: "Es zeigte sich eine unglaublich soziale Verantwortung der Unternehmen in ihren Regionen, da werden Feuerwehrausrüstungen, Sportveranstaltungen, Kultur-Events und viele Vereine unterstützt.

Man ist tief verwurzelt in der Region, weil es sich oft um Familienbetriebe handelt. Das sind alles regionale Leitbetriebe, die übernehmen Verantwortung in ihren Wertschöpfungssystemen, aber auch in ihrem sozialen Umfeld.“ Man müsse sehr vorsichtig sein, um derartige Schätze nicht für immer zu verlieren, warnt Schneider.