Industrie will längere Arbeitszeiten

Es wird oft gefordert, dass Menschen weniger Stunden pro Woche arbeiten müssen. Zum Beispiel von der Arbeiterkammer und von der SPÖ. Die Industrie will das Gegenteil.

Sie fordert, dass Menschen künftig 41 Stunden pro Woche arbeiten sollen. Das sagte Christoph Neumayer von der Industriellenvereinigung (IV) am Montag. Er findet, dass die Menschen in Österreich ohnehin schon zu wenig arbeiten.

Die IV will so auch Diskussionen über eine kürzere Arbeitszeit beenden. Vor allem in Bereichen, wo es zu wenige Arbeitskräfte gibt.