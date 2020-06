In Wasserwalze geraten: Mann starb beim Schwimmen in der Traisen

Drama in der Traisen in St. Pölten: Ein Mann, der Sonntagabend mit seinem Hund Abkühlung in dem Fluss suchte, starb in den Fluten.

Hilfe kam zu spät

Gegen 22 Uhr waren die Einsatkräfte alarmiert worden, 40 Minuten später zogen sie den leblosen Körper aus dem Wasser. Doch für den etwa 50-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Laut Wasserrettung St. Pölten dürfte er in eine Wasserwalze geraten sein, aus der er sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte.

Hubschrauber im Einsatz

An dem Einsatz war neben den Wildwasserrettern auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Der Vorfall macht Erinnerungen an das Jahr 2009 wach, als ein Paar in der Traisen ums Leben gekommen war. Auch sie ertranken in einer Wasserwalze.