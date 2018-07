Wasserrettung: „Eltern geben die Verantwortung ab“

Dass die zierliche 18-Jährige einen erwachsenen Mann bergen können muss, sei kein Problem, wie Retterin Irene Weinhappel erklärt. „Mit der richtigen Technik funktioniert das.“ Ohnehin haperte es bei den meisten beim Tauchen. In Perchtoldsdorf geben Weinhappel und Hamburger deshalb abseits des Kurses „Nachhilfe“. „Wir wollen, dass es die Leute schaffen. Je mehr Rettungsschwimmer, desto besser.“

Kurse und Infos: www.ertrinken.at

Wasserrettung: 13.000 im Einsatz

Die Organisation

Die Österreichische Wasserrettung (ÖWR) zählt bundesweit 13.000 Mitglieder, die in neun Landesverbänden organisiert sind. Aufgabe der ÖWR ist neben der Durchführung von Wasserrettungs- und Katastrophenhilfsdiensten auch die Ausbildung im Schwimmen, Rettungsschwimmen, Tauchen sowie Rettungstauchen. Im Vorjahr absolvierten die Wasserretter 93.400 Einsatzstunden sowie 63.500 Ausbildungsstunden. 1100 Personen machten den Helfer-, 485 den Retterschein.

Rettungsschwimmer

Um den Retterschein machen zu können, muss man im Besitz des Helferscheins sein und das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Prüfung umfasst etwa 30 Minuten Dauerschwimmen, Tieftauchen bis vier Meter, Retten und Transportieren einer gleich schweren Person und Erste-Hilfe-Kenntnisse. Auch vier weitere Organisationen, wie der ASBÖ oder das Jugendrotkreuz bilden Rettungsschwimmer aus.

Hitzewelle: Portugal erwartet Temperaturen bis 46 Grad

Europa schwitzt und die Hitzewelle erreicht erst in den kommenden Tagen ihren Höhepunkt. In Österreich werden am Mittwoch und Donnerstag im Osten, etwa im Wiener Raum sowie im Weinviertel, Temperaturen von bis zu 37 Grad erwartet. „Die 30 Grad werden aber in jedem Bundesland weit überschritten“, sagt Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes. Abkühlung gibt es erst ab 800 bis 1000 Metern Seehöhe. Im Tiefland erwarten die Österreicher Tropennächte, bei denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen.

Dabei ist es hierzulande noch verhältnismäßig „kühl“. „Der heißeste Fleck derzeit ist die iberische Halbinsel“, sagt Brandes. „Dort sind Spitzenwerte von 45, 46 Grad zu erwarten.“ Erträglicher sei es an der Atlantik-, sowie der Mittelmeerküste und den Balearen. Abkühlung gibt es übrigens nicht einmal im Meer. So werden in der Adria derzeit 28 Grad gemessen, bei Zypern hat das Mittelmeer mit 30 Grad schon bald Badewannen-Temperatur.

Wer Erfrischung sucht, muss bis London oder Dublin reisen. Dort sorgt ein Tiefdruckgebiet für Abkühlung auf 25 bis 26 Grad, auch in Skandinavien pendelt sich ab Donnerstag die Temperatur bei 16 bis 22 Grad ein. Vorerst sorgt aber die auf 25 Grad aufgeheizte Ostsee noch für Tropennächte in Stockholm und Helsinki.

Grund für die Hitzewelle ist laut Brandes, dass seit Wochen kein atlantisches Tiefdruckgebiet über Europa gezogen sei. Von Temperaturen der Hitzesommer 2003 und 2013 sei man aber noch entfernt. Damals kletterte das Thermometer im Burgenland auf mehr als 40 Grad.