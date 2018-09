In NÖ fehlen 600 Polizeibeamte

Die Hälfte der 30.000 österreichischen Polizeibeamten ist bereits älter als 45 Jahre, 10.000 haben sogar ihren 50. Geburtstag schon hinter sich. Weil die Polizei in Österreich deutlich in die Jahre gekommen ist, spitzt sich auch die Personalsituation massiv zu. Angesichts der vielen Pensionierungen (alleine heuer gehen fast 800 Beamte in den Ruhestand) kommt die Aufnahmeoffensive des Innenministeriums zu spät.

Obwohl derzeit in Niederösterreich mit 330 Beamten so viele in Ausbildung stehen wie seit Jahrzehnten nicht, mangelt es, wie in den anderen Bundesländern auch, an Personal. Heuer fehlen mehr als 600 Beamte. Von den 4831 Planstellen auf dem Papier versehen gerade einmal 4200 Polizisten tatsächlich Dienst. Der Rest ist karenziert, in Langzeit-Krankenstand oder anderweitig nicht verfügbar. „Ein großes Problem ist sicher auch die hohe Zahl der Teilzeitbeschäftigten“, kritisiert der oberste FSG-Personalvertreter, Martin Noschiel. Diese spiegelt sich auch auf dem Papier wider. Für 4831 Planstellen sind aktuell 5168 Köpfe notwendig. „Die Leute haben eine Sonderverwendung und fehlen für den normalen Regelbetrieb. Wir haben durch diese Personalentwicklung in manchen Regionen ein echtes Sicherheitsproblem. Es gibt im ländlichen Raum Dienststellen, die nachts oder am Wochenende nicht mehr besetzt werden können“, sagt Noschiel.