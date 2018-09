In der Fotofalle: Neues Wolfsrudel in NÖ bestätigt

Die Risse in der Region rund um Bad Großpeterholz im Waldviertel schienen eindeutig. Was Bevölkerung, Politik und Jägerschaft schon lange vermutet haben, ist nun durch Fotoaufnahmen und DNA-Analysen bestätigt.

Neben dem Wolfsvorkommen am Truppenübungsplatz in Allentsteig gibt es bereits ein weiteres Rudel, welches sich in Niederösterreich gemütlich gemacht hat. In Karlstift sind vier bis fünf Welpen eines Wurfes in der dortigen Forstverwaltung am 26. August kurz vor 7 Uhr früh in eine Fotofalle getappt. „Wir hatten in unserem Gebiet in den vergangenen Monaten immer wieder Sichtungen, auch am helllichten Tag. Angst oder Scheu vom Menschen haben die Wölfe dabei nicht gezeigt“, erklärt ein Mitarbeiter der Forstverwaltung.

Für Wolfsanwalt Georg Rauer bestätigen die Fotoaufnahmen, dass ein weiteres Rudel in Niederösterreich sesshaft geworden ist. „Es passt genau ins Bild der vergangenen Wochen. Wir hatten in dem Gebiet vermehrt Risse und Sichtungen von zwei Tieren zusammen“, berichtet Rauer.

Durch eine Überprüfung im Labor ist die DNA eines weiblichen und eines männlichen Wolfes bestätigt. Wesentlich für Rauer ist, dass die DNA keine Übereinstimmung mit dem Rudel im 60 Kilometer entfernten Allentsteig aufweist. Das ist ein Beweis dafür, dass die Elterntiere etwa aus Deutschland oder Polen zugewandert sind und sich hier vermehren.