Im Urwald darf der Borkenkäfer wüten, wie er will

Da schützt weder die Prämierung als Unesco-Weltnaturerbe noch das Prädikat, Österreichs größter Urwald zu sein: Das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal bekommt den Klimawandel mit Trockenheit und laufenden Sturmschäden zu spüren, samt der gesteigerten Gier des Borkenkäfers . Diese Thematik wird im März im „ Haus der Wildnis “ in Lunz am See den Stoff für ein wissenschaftliches Symposium mit Ecken und Kanten liefern.

© Theo Kust Haus der Wildnis wurde 2021 eröffnet

Unter dem Titel „Verlorene Wildnis – Verlorenes Wissen“ werden Interessierten am 14. März spannende aktuelle Forschungsergebnisse vermittelt. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit den Bundesforsten veranstaltet, die zwei Drittel des Wildnisgebiets besitzen. „Es geht darum die Notwendigkeit, Bedeutsamkeit und den Mehrwert der Forschung in Schutzgebieten zu vermitteln. Besonders ansprechen wollen wir Behörden und Forstleute“, sagt Katharina Pfligl vom „Haus der Wildnis“.

Schädlingsbefall Denn der Klimawandel hat auch in dem geschützten Urwald seine Spuren hinterlassen: Die Trockenheit setzt einigen Baumarten zu, durch die Stürme der letzten Wochen kamen viele Bäume zu Fall. Diese sind wiederum die perfekten Brutplätze für den Borkenkäfer. Der gefräßige Schädling, der in ganz Europa bereits bis in Hochgebirgszonen die Fichtenbestände dezimiert, entwickeln sich auch im Wildnisgebiet zum dramatischen Problem. Namhafte Wissenschaftern der Universität für Bodenkultur, wie die Professoren Georg Gratzer und Axel Schopf, werden daher beim Symposium im März den Borkenkäfer behandeln.

© Atzenhofer Wolfgang Fachkundiger Förster und Ranger: Reinhard Pekny

Einen authentischen und spannenden Beitrag wird dazu der Lunzer Förster und Wildnis-Guide Reinhard Pekny liefern. Er kennt das geschützte Wildnisgebiet und den streng abgeschirmten Urwald bestens, und einmal mehr erlebt er in diesem Winter eine Verschärfung der Probleme. „Entgegen der Jahreszeit gibt es im Urwald momentan keinen Schnee, es ist viel zu trocken“, schildert der Forstmann. Zudem würden in der gesamten Region, also auch in den Schutzzonen, nach den vergangenen Winterstürmen stellenweise groß oder kleinflächig die Bäume kreuz und quer liegen, berichtet er. Umgerissene Fichten seien bei warmen Temperaturen ideale Brutstellen für den Borkenkäfer.

In den Wirtschaftswäldern hätten die Forstleute größte Mühe, diese Bäume wegzuräumen, ehe der Käferbefall massiv einsetzt, befürchtet Pekny. Im Wildnisgebiet und im Urwald bleiben die Bäume dagegen liegen und sind der Natur überlassen. Zu dieser Situation will Pekny beim Symposium auf langjährige Forschungsergebnisse hinweisen. „Es ist interessant, dass die Verläufe des Käferbefalls im Schutzgebiet genauso ablaufen wie in Wirtschaftswäldern“, so Pekny. Es komme zu Höhepunkten des Befalls und wieder zum Zerfall der Population – egal, ob der Mensch befallene Bäume wegräumt oder nicht.