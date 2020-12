Illegale Waffenverkäufe in NÖ: Drei Beschuldige festgenommen

Parallel führten Bedienstete der Suchtgiftermittler der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Baden umfangreiche Ermittlungen gegen einen 49-jährigen Österreicher aus Traiskirchen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Suchtmittel. Der Beschuldigte führte seit Anfang 2020 laufend Kokain in größerer Menge aus Ungarn ein und verkaufte dieses anschließend gewinnbringend an verschiedene Abnehmer im Bezirk Baden weiter.

Am 2. Oktober 2020 konnten die Suchtgiftermittler durch Auswertung der Ermittlungsergebnisse einen durch den 49-Jährigen unmittelbar bevorstehenden illegalen Waffenverkauf in Erfahrung bringen. Deshalb führten Beamte des Einsatzkommandos Cobra in den Nachmittagsstunden des 2. Oktober einen Zugriff auf die Fahrzeuginsassen eines Pkw im Ortsgebiet von Traiskirchen durch.

Dabei wurde der 49-jährige Österreicher, der außerdem nicht im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung war, sowie zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 27 und 41 Jahren festgenommen. Der 27-jährige Beschuldigte ist ebenfalls in Traiskirchen wohnhaft, der 41-jährige Beschuldigte ist unstet.

Waffenhandel beobachtet

Kurz vor dem Zugriff konnte von den Ermittlern im Rahmen einer Observation ein Waffenhandel bzw. die Übergabe von Schusswaffen durch die Beschuldigten beobachtet werden. Im Fahrzeug konnten eine Maschinenpistole, die sich später als Attrappe herausstellte, fünf Stück Revolver, eine Leuchtpistole, ein Einzellader (historische Faustfeuerwaffe), eine Kugelschreiberwaffe (verbotene Waffe) und drei Messer sichergestellt werden.

Von den Bediensteten des LVT NÖ wurden die Erhebungen nach dem Waffengesetz übernommen, von den Beamten der Suchtgiftermittlungsgruppe Baden wurden die weiteren Erhebungen nach dem Suchtmittelgesetz fortgeführt.

Im Zuge der gemeinsamen Ermittlungen, wo noch drei weitere Faustfeuerwaffen bei Hausdurchsuchungen bei den Beschuldigten sichergestellt und ihnen drei Waffenverkäufe nachgewiesen werden konnten, wurde festgestellt, dass die beiden rumänischen Beschuldigten die angeführten Waffen bei dem Einbruchsdiebstahl in die Lagerhalle in Wiener Neustadt erbeutet hatten.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Einlieferung der drei Beschuldigten in die Justizanstalt Wiener Neustadt an. „Ich danke den Ermittlern in Niederösterreich. Sie leisten Tag für Tag hervorragend Arbeit“, so Innenminister Karl Nehammer.