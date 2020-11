Wien-Simmering: Waffenbesitzer schießt sich selbst an

Am Sonntagabend soll sich ein 49-jähriger Österreicher in seiner Wohnung in Wien-Simmering beim Reinigen seiner Waffe selbst angeschossen haben. Bei der Pistole soll sich ein Schuss gelöst haben, der den Mann am Oberkörper verletzte.

Der Mann konnte noch selbst die Rettung rufen und wurde von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Die Spezialeinheit WEGA durchsuchte daraufhin die Wohnung des Verletzten, wo die Beamten weitere registrierte Schusswaffen fanden - drei solcher Waffen und jede Menge Munition soll der Mann legal besessen haben.

Waffenverbot ist möglich

Allerdings stellten die Beamten auch mehrere verbotene Waffen sicher. Es soll sich laut einem Polizeisprecher um sogenannte Totschläger, also Teleskopschlagstöcke, und Schlagringe gehandelt haben.