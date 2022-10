"Ich bring dich um": Amoklenker ging auf Polizeibeamte los

Zu dramatischen Szenen ist es bei einer wilden Verfolgungsjagd im Bezirk Wiener Neustadt gekommen. Beamten der Polizeiinspektion Eggendorf war vergangene Woche auf der Bundesstraße 60 zwischen Ebenfurth und Pottendorf ein roter BMW aufgefallen, dem eine Kennzeichentafel am Pkw fehlte. Die Streife wollte das Auto anhalten um eine Fahrzeugkontrolle durchführen. Allerdings ignorierte der Lenker alle Anhaltezeichen und -versuche der Polizisten und versuchte zu flüchten.

Abgedrängt

Die Streife verfolgte den verdächtigen Lenker, der im Gemeindegebiet von Ebenfurth plötzlich auf das Gas stieg und versuchte mit wilden Fahrmanövern zu entkommen. Er drängte andere Fahrzeuglenker ab, setzte mehrere gefährliche Überholmanöver und geriet selbst mehrmals mit seinem roten Wagen in den Straßengraben. In Pottendorf war aufgrund eines technischen Gebrechens an der Radaufhängung plötzlich Endstation für den Rowdy.