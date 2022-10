Betagtes Paar misshandelt und beraubt: Schuldsprüche für zwei Täter

Der Prozess um eine Home Invasion in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) im Jänner hat am Freitag am Landesgericht Korneuburg mit zwei Schuldsprüchen geendet: Zehn Jahre Haft für einen 43-Jährigen – nicht rechtskräftig – sowie sechs Jahre für seinen Komplizen (28). Bei dem Überfall war ein betagtes Ehepaar misshandelt, gefesselt und schwer verletzt worden. Die Täter hatten rund 800.000 Euro erbeutet.

Die Angeklagten waren am Freitag nicht geständig, belasteten sich aber gegenseitig. Der 28-Jährige soll als Auskundschafter fungiert haben. Der 43-Jährige war bei dem Überfall in Strasshof dabei, gilt aber nicht als Haupttäter. Nach weiteren Mitgliedern der insgesamt siebenköpfigen serbischen Gruppe wird weiter mittels europäischen Haftbefehls gefahndet.