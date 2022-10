Cold Case: Fahndungsaufruf nach dem seit 2009 verschwundenen Franz Leiss

Hinweise zum Verschwinden von Franz Leiss werden an das Bundeskriminalamt unter der Telefonnummer +43 1 24836-985025 oder via E-Mail unter spoc@bmi.gv.at oder an jede Polizeidienststelle in Österreich oder Tschechien erbeten.

Der Fall Franz Leiss

Es war der 20. März 2009, als Leiss zuletzt auf seinem Grundstück in dem kleinen Ort Kleinhaugsdorf, direkt an der Grenze zu Tschechien, gesehen wurde. Gegen 17 Uhr, so erinnerte sich ein Nachbar, habe er noch mit Arbeitern Stahlkästen abgeladen. Danach telefonierte er mit seiner Lebensgefährtin. Sie erzählte den Ermittlern später von Männerstimmen im Hintergrund. "Ich fühl’ mich nicht gut", sagte Leiss am Telefon. Dann war die Verbindung weg.