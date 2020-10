Ibiza-Affäre: Prozess gegen Sicherheitsberater wird fortgesetzt

Verleumdung, Vortäuschung von Straftaten, Gläubigerschädigung, betrügerische Krida und schwerer gewerbsmäßiger Betrug - diesen Vorwürfen muss sich der fragwürdige Sicherheitsberater Sascha Wandl stellen. Er selbst bestreitet die Vorwürfe.

Der Prozess gegen den früheren Sicherheitsberater und Inhaber der Firma "Die Gruppe Sicherheit GmbH", ist deshalb so interessant, weil Wandl jene drei Personen ausgebildet haben will, die bei der Erstellung des Ibiza-Videos ihre Finger im Spiel hatten. Wandl reklamiert für sich, die Ibiza-Methode erfunden zu haben.

Der mutmaßliche Organisator des "Ibiza-Videos" soll am Freitag am Landesgericht Krems als Zeuge aussagen. Angeklagt ist ein ehemaliger Sicherheitsberater, der früher mit Julian H. - dem Begleiter der "Oligarchen-Nichte" auf Ibiza - zusammengearbeitet haben soll. Ihm werden u.a. Verleumdung und grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen vorgeworfen. Der 48-Jährige bekannte sich teilweise schuldig. Julian H. soll via Videokonferenz zugeschaltet werden.