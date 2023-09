Hunderte Pakete verstreut: Sperre nach Crash auf A1

Ein verunglückter Kleintransporter löste am Dienstag in den frühen Morgenstunden eine Sperre der Westautobahn in Richtung Wien aus. Zwischen den Anschlussstellen Amstetten Ost und Ybbs war der Transporter samt Anhänger ins Schleudern gekommen und schließlich auf der Fahrbahn seitlich liegen geblieben.