Hund Rocky verliert Auge nach Aufenthalt in Hundehotel

Eigentlich wollte Familie A. ihren Hund Rocky während einer Geschäftsreise in den besten Händen wissen, daher gab sie ihn „auf Empfehlung von Bekannten“ für neun Tage in eine Hundepension in Tribuswinkel, NÖ. Als sie ihren einjährigen Shih Tzu dann am Samstag abholte, erlebte die Familie einen Schock: „Er war in einem schrecklichen Zustand, er hatte eine Entzündung im Genitalbereich und beim Auge“, erzählt Valentina A. Neben ihr der sedierte Hund. Das Auge hat er nun verloren, am Dienstag wurde es amputiert. „Sonst hätte die Entzündung Schäden im Gehirn verursacht“, erklärt Valentina A.

Nun geht die Wiener Familie mit ihrem Anwalt gegen den Betreiber der Hundepension vor, denn „er ist eine Gefahr für andere Hunde“. Der Betrieb müsse geschlossen werden, der Mann sei ungeeignet, weil er die Verletzung und die dadurch entstandenen Entzündung erst nach etwa vier Tagen bemerkt hätte. „Wir waren bei drei Ärzten und holten mehrere Meinungen ein – alle haben gesagt, hätte man früher gehandelt, hätte das Auge noch gerettet werden können“, so die Frau. Wäre noch mehr Zeit verstrichen, hätte es für Rocky sogar tödlich enden können.