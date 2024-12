NÖ: Hund verendet bei Vollbrand einer Gartenhütte

Eine lichterloh brennende Gartenhütte war am Dienstagvormittag der Grund für den Großeinsatz der Feuerwehren in Ulmerfeld-Hausmening im Bezirk Amstetten. Als die Einsatzkräfte zum Brandort im Siedlungsgebiet kamen, schlugen die Flammen aus dem Holzhäuschen in einem Privatgarten.