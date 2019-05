Hubschrauber-Unglück bei Flug am Schneeberg

Der Hubschrauber eines Unternehmens aus dem Salzkammergut war am Freitag dabei, Material für den in Kürze startenden Sommerbetrieb auf die in 2.049 Metern Seehöhe befindliche Fischerhütte zu bringen. Dabei werden Lebensmittel und anderes Material vom Tal in Puchberg an einem Transportseil auf den Gipfel geflogen.