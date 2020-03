Hubschrauber und Offiziere der Polizei im Landeanflug

Die Einsatzzentrale der Polizei-Hubschrauber wird aus dem dicht besiedelten Wohngebiet in Wien-Meidling auf das Gelände der Cobra neben den Militärflugplatz verlegt. 15 Millionen Euro sind dafür vorgesehen.

Master-Studiengang war unterbrochen

Was die Offiziersausbildung an der Fachhochschule Wiener Neustadt anbelangt, gab es unter FPÖ-Innenminister Herbert Kickl eine Änderung. Mit der Evaluierung der Ausbildung im Innenministerium wurde der Master-Studiengang „Strategisches Sicherheitsmanagement“ 2019 für ein Jahr ausgesetzt. Dieser wird nun ab Herbst 2020 wieder aktiv angeboten. Der Bachelor-Studiengang „Polizeiliche Führung“ wird seit 2006 bis heute durchgehend ohne Pause an der FH geführt.

„Die Fachhochschule Wiener Neustadt arbeitet bereits seit dem Jahr 2006 erfolgreich als Kooperationspartner des Innenministeriums auf akademischer Ebene in der Führungskräfteausbildung und in verschiedenen Spezialausbildungen zusammen. Ziel der Studiengänge ist es, moderne, akademische Führungskräfteausbildungen für die unterschiedlichsten Verwendungen innerhalb des Ministeriums und der Polizei anzubieten. Diese beiden Studiengänge sollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Fundament für ein durchlässiges Karrieremodell dienen und Perspektiven zum Erreichen unterschiedlicher polizeilicher Führungsfunktionen anbieten. Zurzeit evaluiert eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern der Fachhochschule Wiener Neustadt und dem Bundesministerium für Inneres das bestehende akademische Angebot, um es an die Vorgaben des Regierungsprogramms anzupassen beziehungsweise auszubauen“, so der Geschäftsführer der Fachhochschule, Peter Erlacher.