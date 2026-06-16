Robotik-WM in USA: HTL-Schüler machten es dem Fußball-Team vor

Sie sind seit Jahren eine Bank, wenn man auf gute Resultate bei Europa- und Weltmeisterschaften setzt. Das Robotikteam der HTL Wiener Neustadt „robo4you“ wurde bei der VEX AI World Championship 2026 an der Universität von Kalifornien in Berkeley mit dem Judges Award ausgezeichnet. Mit dem Sonderpreis würdigt die Jury jenes Team, das durch außergewöhnlichen Einsatz, Teamgeist und Beharrlichkeit überzeugt.

Österreich wurde bei der WM durch die Schüler Stefan Bleier, Martin Lindner, Valentin Lindorfer, Sebastian Munkhbat und Nico Stolz vertreten. Anders als bei klassischen Bewerben gibt es während der Wettkämpfe keine manuelle Steuerung. Sämtliche Entscheidungen werden von den programmierten Robotern selbstständig getroffen. Die Teams entwickeln dafür komplexe Algorithmen, die Kameras, Sensoren, Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz verbinden.