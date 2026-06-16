Robotik-WM in USA: HTL-Schüler machten es dem Fußball-Team vor
Sie sind seit Jahren eine Bank, wenn man auf gute Resultate bei Europa- und Weltmeisterschaften setzt. Das Robotikteam der HTL Wiener Neustadt „robo4you“ wurde bei der VEX AI World Championship 2026 an der Universität von Kalifornien in Berkeley mit dem Judges Award ausgezeichnet.
Mit dem Sonderpreis würdigt die Jury jenes Team, das durch außergewöhnlichen Einsatz, Teamgeist und Beharrlichkeit überzeugt.
Österreich wurde bei der WM durch die Schüler Stefan Bleier, Martin Lindner, Valentin Lindorfer, Sebastian Munkhbat und Nico Stolz vertreten. Anders als bei klassischen Bewerben gibt es während der Wettkämpfe keine manuelle Steuerung.
Sämtliche Entscheidungen werden von den programmierten Robotern selbstständig getroffen. Die Teams entwickeln dafür komplexe Algorithmen, die Kameras, Sensoren, Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz verbinden.
Präzise Softwareentwicklung
Im diesjährigen Spiel „Push Back“ traten zwei Teams mit jeweils zwei vollständig autonomen Robotern gegeneinander an. Wie Coach Michael Stifter erklärt, sind dabei präzise Softwareentwicklung, zuverlässige Sensorik und die Zusammenarbeit mehrerer autonomer Systeme gefragt.
Aufgrund knapper Hardware-Ressourcen und technischer Rückschläge musste das Team improvisieren. Für den Willen, auch unter schwierigen Bedingungen zu reüssieren, setzte es den Award. Für Stifter eine ganz besondere Auszeichnung, die zeigt, „dass Erfolg nicht ausschließlich durch Ergebnisse definiert wird. Unsere Schülerinnen und Schüler haben trotz schwieriger Rahmenbedingungen nie aufgegeben und bis zuletzt mit vollem Einsatz gearbeitet. Genau dieser Sportsgeist wurde von der Jury gewürdigt.“
Der Verein „robo4you“ fördert an der HTL seit mehr als 20 Jahren Talente in den Bereichen Robotik, IT und Künstliche Intelligenz.
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