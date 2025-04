Erfolge bei EM: HTL-Schüler ließen Roboter Pommes frittieren

In Sachen Robotik spielt die Wiener Neustädter HTL in der Champions League. Bei der diesjährigen Robotik-Europameisterschaft "ECER25“ in Innsbruck entwickelten die Schülerteams autonome Roboter, die in einer simulierten Notfallküche agieren.

Ziel des Wettbewerbs war es, technische Lösungen für reale Herausforderungen wie die Lebensmittelversorgung nach Naturkatastrophen zu simulieren.