Schüler der HTL Wiener Neustadt setzten sich bei Robotik-EM durch

Die Aufgabe war brenzlig: In einem modernen Rechenzentrum, in dem Roboter für die Wartung zuständig sind, trat eine Bedrohungslage auf. Zwei Roboter pro Team mussten dennoch den Betrieb aufrechterhalten und gleichzeitig selbstständig gegen Cyber-Bedrohungen vorgehen.

Unlösbar war sie aber für sechs Schüler der HTL Wiener Neustadt nicht. Die Roboter der Schüler sollten das Netzwerk schützen, infizierte Systeme entschärfen und Bedrohungen analysieren. Das gelang dem Team „RIP“ mit den Schülerinnen und Schülern Verena Griesmayer, Sebastian Kawicher, Larissa Kornthaler, Bernhard Klauninger, Timon Koch und Konstantin Lindorfer so gut, dass sie kürzlich bei der Botball-Europameisterschaft am Technologischen Gewerbemuseum in Wien den 1. Platz einheimsten. Sie konnten sogar zwei Einzelwertungen für sich entscheiden. Platz zwei und drei gingen an die Teams Semikolon und Ambition, beide ebenfalls von der HTL Wiener Neustadt.

„Ich bin natürlich sehr glücklich, dass die jungen Damen und Herren das so gut annehmen und umsetzen“, freut sich Michael Stifter. Leiter der Robotik-Gruppe.