Home Invasion im Waldviertel: Freispruch für 63-Jährigen

Der Prozess gegen einen 63-Jährigen wegen schweren Raubes nach einer Home Invasion in Göpfritz an der Wild (Bezirk Zwettl) hat am Dienstag in Krems mit einem Freispruch geendet. Das Schöffengericht habe nicht mit Sicherheit feststellen können, dass der Beschuldigte die Tat ausgeführt hat, teilte der vorsitzende Richter mit. Die Staatsanwaltschaft meldete Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde an, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.

Opfer berichtet von gefährlicher Situation

Am Dienstagvormittag ist das 71 Jahre alte Opfer am Wort gewesen. Der Mann schilderte die Geschehnisse vom Sommer 2010 und erklärte, in großer Gefahr gewesen zu sein. Der 63-jährige Angeklagte wurde von einem Zeugen belastet, hielt aber weiter fest, für die Tat nicht verantwortlich zu sein.

Das Opfer berichtete, dass drei Leute in der Nacht auf den 9. Juli 2010 an seinem Bett gestanden seien. "Ich habe mir gedacht, jetzt schaue ich, dass ich wegkomme", berichtete der Waldviertler. Dies sei ihm aber nicht gelungen, weil ihm einer der Männer "mit einem Spray" ins Gesicht gespritzt habe. "Ich habe immer gesehen, dass es keine Ausländer sind", die Täter hätten "in unserem Dialekt" gesprochen. "Die drei Gestalten waren dunkel angezogen, es waren keine kleinen, sondern schon festere Leut'", erinnerte sich der 71-Jährige.

Später sei er am WC "beim Klodeckel" wieder zu sich gekommen. An einem Griff habe er sich im Anschluss in die Höhe katapultiert, ansonsten hätte es für ihn eng werden können. "Die haben sowieso nicht damit gerechnet, dass ich das lebendig überstehe", erklärte der Mann.

Dass er Schmuck und Bargeld daheim habe, sei im Ort durchaus bekannt gewesen. "Da kennt jeder den anderen." Auch der Überfall habe in der Gegend für Gesprächsstoff gesorgt: "Das war wie ein Lauffeuer damals."