Drei Täter nach Home-Invasion im Mühlviertel gesucht

Drei Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag einen 57-Jährigen in seinem Haus in Walding (Bezirk-Urfahr-Umgebung) überfallen, gefesselt und ausgeraubt. Der Mann blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock, so die Polizei. Die Täter erbeuteten Bargeld, der Betrag wurde nicht genannt.