Holpriger Weg für ausländische Arbeitskräfte zur Foto-E-Card

Seit Jahresbeginn werden neue E-Cards nur noch mit Foto an Versicherte ausgestellt. Für Österreicher ist das kein Problem, weil für sie die Umstellung automatisch passiert. Ausländische Arbeitskräfte hingegen müssen dazu beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vorsprechen, um sich dort identifizieren zu lassen. Was in Niederösterreich eine besondere Herausforderung ist, weil es mit Bruck an der Leitha, St. Pölten und Wiener Neustadt derzeit nur drei Registrierungsstellen gibt. Nach heftiger Intervention des Wirtschaftsbundes hat Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP) nun zugesagt, weitere Anlaufstellen zu schaffen.

Es sind die weite Anreise und die beschränkten Öffnungszeiten, die diese Ämter zum Engpass werden lassen. Für die Wirtschaftsvertretung geht es nicht nur um die Mitarbeiter der verschiedensten Unternehmen, sondern auch um die Gruppe der selbstständigen Personenbetreuer, die in der Pflege tätig sind. Mittlerweile sind das bereits an die 20.000 in NÖ. Wolfgang Ecker, Obmann des Wirtschaftsbundes: „Für die Mitarbeiter im Wein- und Waldviertel sowie im Westen Niederösterreichs, die das mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, ist der Weg zur Registrierung derzeit oft eine Tagesreise. Zudem kann der Behördengang nur in den Kernzeiten im Tagesgeschäft erledigt werden. Das ist kein kundenorientierter Service. Wir haben uns deshalb für eine praxisorientierte Lösung starkgemacht.“