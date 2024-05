Hohes Unfallrisiko für Motorradfahrer: 15 Tote im Vorjahr in NÖ

Die Motorradsaison hat begonnen, am sonnigen langen Wochenende werden wieder die Motoren heulen. Saisonbedingt weist die Mobilitätsorganisation VCÖ auf das erhöhte Unfallrisiko für die zweispurigen Verkehrsteilnehmer hin. Im Vorjahr mussten in Niederösterreich 15 Motorradfahrer bei Unfällen ihr Leben lassen.

Der heurige Saisonstart für die Biker hat österreichweit bereits relativ tragisch begonnen. Bereits fünf Motorradfahrer kamen ums Leben, einer davon in NÖ. In den vergangenen zwei Jahren starben jeweils 15 bei Verkehrsunfällen auf blaugelben Straßen, so der VCÖ. Seit dem Jahr 2015 kosteten schwere Unfälle insgesamt gar 167 Motorradfahrern in NÖ das Leben.

Nur Männer betroffen

Im Vorjahr waren alle 15 Todesopfer Männer, zehn der 15 Todesopfer zwischen 39 und 58 Jahre, fünf älter als 60 Jahre, zeigt die VCÖ-Analyse zeigt. 13 der 15 Opfer kamen auf Freilandstraßen ums Leben. Bei acht davon war nicht angepasste Geschwindigkeit die Unfallursache.