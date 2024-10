Nach Flutkatastrophe in NÖ: Arbeitslose können nun mit anpacken

Das Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich und das Land finanzieren die Entlohnung für Hilfskräfte in Gemeinden, die nach dem Hochwasser bei den Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten helfen.

Die Aktion gilt für die Bezirke St. Pölten, Tulln, Melk, Krems und Korneuburg. Für die betroffenen Gemeinden fallen keine Kosten für diese Unterstützung an, wurde am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt.