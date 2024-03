HNO wird zur Ambulanz: Laute Kritik an Kürzungen im Mistelbacher Spital

An vorderster Front der Kritiker stand und steht der ehemalige ÖVP-Bürgermeister Alfred Weidlich. Und er ist es auch, der an die Bezirks- und Landespolitiker appelliert, sich für den Erhalt der HNO-Abteilung einzusetzen. „Die Schließung scheint der erste große Schritt zu sein, um weitere medizinische Leistungsreduzierungen vorzunehmen“, mutmaßt Weidlich.

Und er erinnert an den Übergabevertrag des einstigen „Weinviertel-Klinikums“ vom damaligen Gemeindeverband an das Land NÖ; darin wurde festgehalten, dass Mistelbach ein Schwerpunktkrankenhaus bleiben solle, also ein Spital, dessen Angebot über eine Grundversorgung hinausgeht. Außerdem hat sich das Land NÖ darin verpflichtet, dauerhaft ein „ qualitativ hochstehendes Niveau “ sicherzustellen.

Abwanderung

Einen möglichen Image- und Qualitätsverlust lässt die LGA auf KURIER-Anfrage unkommentiert. Die sechs Kündigungen in der HNO-Abteilung führt man hingegen auf einen „unglaublichen Sog in den niedergelassenen Bereich“ zurück: Die Arbeitszeiten in Gruppenpraxen seien deutlich geringer bei höherem Stundenlohn. Dementsprechend wandere das „mit viel Zeit und Geld in den Kliniken ausgebildete Fachpersonal“ häufig in Privatordinationen aus. Im Gegenzug seien die Spitalsambulanzen überfüllt, da ein Mangel an Kassenärzten herrscht.