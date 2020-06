HL-Strecke als Pendler-Einbahn

Mit bis zu 230 km/h werden die Züge ab Dezember auf der Hochleistungsstrecke zwischen Wien und St. Pölten unterwegs sein.

Darüber dürfen sich nicht nur Fernreisende, sondern auch Pendler aus dem Tullnerfeld freuen – zumindest, wenn sie in Wien arbeiten: Fünf Züge werden täglich von Amstetten über St. Pölten mit Halt im neuen Regionalbahnhof Tullnerfeld fahren: In der Früh in 17 Minuten Fahrzeit nach Wien, am Nachmittag zurück.

Wer allerdings im Tullnerfeld wohnt und nicht in der Bundes- sondern in der Landeshauptstadt beschäftigt ist, schaut durch die Finger: Pendlerzüge in die Gegenrichtung sind auf der Neuen Westbahn nicht vorgesehen. Nach St. Pölten wird man auch nach Eröffnung der HL-Strecke über Herzogenburg fahren müssen. Statt theoretisch möglichen 15 Minuten dauert die Fahrt auf der St. Pöltner Bahn fast eine Stunde.