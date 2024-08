Hitze und Trockenheit: Waldbrand im Föhrenwald forderte die Einsatzkräfte

Die Hitze und enorme Trockenheit der vergangenen Wochen hat das Waldbrandrisiko in Ostösterreich massiv verschärft. Im Föhrendwald bei Wiener Neustadt ist es Donnerstagfrüh zu einem Feuer gekommen.

Der Föhrenwald zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen gilt als eines der besonders gefährdeten Gebiete. Einige riesige Waldbrände in den vergangenen Jahrzehnten in dem Gebiet verdeutlichen die Brisanz.

Donnerstagfrüh ist in der Nähe des Metro-Marktes bei Wiener Neustadt erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits eine Fläche von etwa 500 Quadratmetern in Flammen, wobei sich das Feuer auf den Waldboden beschränkte. Mit einem Löschangriff, der von mehreren Seiten gestartet wurde, konnte die Brandausbreitung in kurzer Zeit eingedämmt werden, heißt es bei der Feuerwehr Wiener Neustadt.

Spezialausrüstung

Im Einsatz standen auch mehrere, extra für den Waldbrand ausgebildete Waldbrandbekämpfer der Feuerwehr Wiener Neustadt. Ausgerüstet mit Löschrucksäcken und Schanzwerkzeug können so rasch Brandherde auch weit abseits der befahrbaren Wege bekämpft werden.