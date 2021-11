Historischer Großbrand am Sonntagberg neu erforscht

Fast genau ein Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs heulten am Abend des 24. Juli 1913 am Sonntagberg und in der gesamten Gegend rundum die Sirenen. Gegen 22 Uhr stand das Hotel Trinkl, das heutige Pilderhospiz, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Sonntagberger Basilika in Vollbrand. Der Rosenauer Feuerwehrhistoriker Peter Greßl hat nun den dramatischen Einsatz zur Rettung der Wallfahrtskirche dokumentiert. Es war ein kolossales Feuer, das sogar von Linz aus gesehen wurde.