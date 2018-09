Himberg: "Verheerender" Brand in Supermarkt

Mitten in der Nacht, um 2 Uhr am Sonntag, bemerkten Anrainer dichte Rauchschwaden in der Wiener Straße in Himberg (Bezirk Bruck/Leitha). Für die Feuerwehren begann kurz darauf ein Großeinsatz in der Supermarktfiliale. Zwei Mal wurde die Alarmstufe erhöht. Die Helfer gingen von innen und außen gegen den laut Feuerwehr Himberg „verheerenden Brand“ vor.

Weil Teile der Dachkonstruktion einstürzten, erfolgte ein Rückzug aus dem Supermarkt. Die Flammen wurden dann im Außenangriff mit mehreren Strahlrohren bekämpft. Nach mehr als sechs Stunden konnte „Brand aus“ gemeldet werden, teilte die Feuerwehr mit.

Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt. Es gab keine Verletzten.