Hilfe für kranke Kinder aus Tschernobyl

Seit vielen Jahren lädt die Stadtgemeinde Ybbs an der Donau kranke Kinder aus der Region rund um Tschernobyl nach Ybbs und ins Mostviertel ein. Sie sollen hier eine unbeschwerte Zeit abseits ihrer Krankheit verbringen können. Das Team unter der Führung von Vizebürgermeister Dominic Schlatter stellt dazu ein buntes, abwechslungsreiches Programm für die zwölf Kinder im Alter zwischen sechs und 17 Jahren zusammen.

Geld für Medikamente

Einen Grillnachmittag nützte auch die Volkshilfe Amstetten, um die Kinder und deren Betreuerinnen zu besuchen. „Wir unterstützen diese wichtige, humanitäre Aktion seit vielen Jahren. Sie hat heuer aufgrund der coronabedingten Pause und dem Krieg in der Ukraine eine ganz besondere Bedeutung“, sagte die Amstettner Volkshilfevorsitzende und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. So sei es ihr und ihrem Team auch heuer wieder ein großes Anliegen gewesen, 1.000 Euro für den Ankauf von Medikamenten über Vizebürgermeister Schlatter an die Gruppe aus Tschernobyl übergeben zu können.