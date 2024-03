Schon vor der angekündigten SPÖ-Pressekonferenz am Montagvormittag hatte ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner den SPÖ-Chef und Landesrat Sven Hergovich schulmäßig mit einem „Nicht genügend“ für seine Arbeit im ersten Regierungsjahr eingestuft. Anstatt als Regierungsmitglied zu arbeiten, versuche sich Hergovich als Opposition darzustellen. Er glänze durch „Halbwahrheiten, populistische Aussagen und politisches Kleingeldwechseln“, so Zauner.

Populismus?

Wenn es als populistisch gelte, gravierende Probleme aufzuzeigen, „dann stehe ich dazu“, so Zwander. Die Bevölkerung spüre jedenfalls „die Missstände in den Bereichen Energie, Gesundheit, Sicherheit, Teuerung und Wohnen“. In NÖ gleiche ein pünktlicher Zug mittlerweile einem Lotto-Sechser. Dass sich FPÖ-Verkehrsreferent Udo Landbauer deshalb mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) streitet, sei ihm egal, „er soll schauen, dass die Züge wieder pünktlich sind“, so Zwander.