Herde auf der Weide in Panik versetzt

„Die ganze Herde wurde über die Weide und einen Weg gehetzt. Zum Glück waren gerade keine Wanderer unterwegs. Für die wäre das lebensgefährlich gewesen.“

Der Tierzüchter und Bio-Bauer StefanTröstl ist zornig und verzweifelt. Am Sonntag informierten ihn Wanderer, dass seine Charolais-Herde am Türnitzer Eibl in den nö. Voralpen von einer anderen Wandergruppe absichtlich erschreckt und in Panik versetzt worden sei. Tröstl ist überzeugt, dass die Tiere Opfer der seit kurzem boomenden „Kulikitaka“-Challenge wurden. Dabei erschrecken gewissenlose „Tierfreunde“ Alm-Rinder absichtlich für ein Handy-Video. Auf den heuer in ganz Österreich durch die Corona-Krise ohnehin extrem frequentierten Wanderrouten ist dies ein weiteres Problem.

Die Spuren sind für Tröstl eindeutig: Zwei Weidezäune wurden von den sonst friedlichen Tieren zertrampelt. Noch am Montag fand Tröstl die Mutterkühe und den Stier stark verschmutzt und dicht aneinandergedrängt vor. Die Kälber schützte die Herde in der Mitte. Schon beim kleinsten Geräusch reagierten die Rinder panisch. Und die Hungergruben an den Kuhkörpern zeigten, dass sie aufgrund des Stresses kaum gefressen hatten, schildert ihr Besitzer.