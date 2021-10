Herbsttage fast wie früher und mit „Wiener Blut“

Sogar im vorjährigen Pandemie-Herbst erschallten die Operetten-Hits in der neuen Ybbsfeldhalle. Somit können unter weiter schwierigen Bedingungen am heutigen Abend in ununterbrochener Folge bereits die 32. Blindenmarkter Herbsttage starten. Mit dem Strauss-Klassiker „Wiener Blut“ wird mit einem opulenten Klang- und Ohrenschmaus das treue Publikum verwöhnt.